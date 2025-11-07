Simplifican la regulación de la industria vitivinícola

Los inspectores no fiscalizarán más en las bodegas y se verificará únicamente el producto terminado

7 de Noviembre de 2025 09:00hs

Simplificaron la regulación de la industria vitivinícola. Se trata de lo establecido en la Resoluicón N° 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que establece una reforma que moderniza el marco regulatorio del sector.

La información, proporcionada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación en conjunto con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, indicaron que se puso en marcha, indica que el El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) mantendrá sus funciones relacionadas con la inocuidad de los vinos y las certificaciones de exportación.

Durante décadas, la actividad estuvo regida por más de 1.000 normas dispersas, muchas de ellas obsoletas. "Para poner orden -puntualiza la comunicación- se elaboró un Digesto Normativo que revisa, actualiza y simplifica toda la normativa existente. De un total de 1.207 normas en materia vitivinícola se derogan 973".

La reforma, que redefine el rol del INV, establece que el organismo dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo para concentrarse exclusivamente en el control del producto final, garantizando que los vinos sean aptos para el consumo y no estén adulterados. En otras palabras, el INV dejará de fiscalizar todo el proceso productivo y se enfocará en asegurar la calidad del vino que llega a los consumidores.

Los inspectores no fiscalizarán más en las bodegas y se verificará únicamente el producto terminado, es decir, en el tramo final de la cadena productiva. Con esta medida se dejarán de realizar aproximadamente unas 5.000 fiscalizaciones presenciales al año.

Se eliminaron, además, la Declaración Jurada semanal de elaboración, las multas y sanciones por presentaciones tardías de Declaraciones Juradas, y los permisos de tránsito (para mover sus productos las bodegas generaban más de 140.000 permisos de tránsito por año que debían solicitar al Instituto).

Por otra parte, las certificaciones de origen, añada y varietal pasan a ser optativas; en tanto que el INV continuará emitiendo las certificaciones exigidas para exportaciones, tal como lo requieren los países de destino.