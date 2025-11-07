Scioli se reunió con el ministro para la Inteligencia Artificial de Emiratos Árabes Unidos

De esta manera, cierra en Dubái la intensa agenda de trabajo previa a su participación en la Asamblea General de ONU Turismo en Arabia Saudita. “Esta agenda se enmarca en la visión innovadora del presidente Javier Milei, que nos impulsa a transformar a la Argentina en un hub de desarrollo tecnológico y de inteligencia artificial, capaz de competir globalmente y atraer inversiones”, puntualizó el secretario Scioli.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, se reunió hoy en Dubái con el ministro de Estado para la Inteligencia Artificial, la Economía Digital y las Aplicaciones de Trabajo Remoto de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Omar Sultan Al Olama, referente mundial en el desarrollo y la aplicación de la IA al servicio de la gestión gubernamental.

Durante el encuentro, Scioli compartió con el ministro las iniciativas impulsadas desde el Centro de Innovación Tecnológica aplicada al Turismo inaugurado recientemente en Buenos Aires, orientadas a que el sector sea cada vez más competitivo, sostenible e innovador, así como a mejorar la experiencia del viajero y fortalecer la promoción de los destinos.

“Esta agenda se enmarca en la visión innovadora del presidente Javier Milei, que nos impulsa a transformar a la Argentina en un hub de desarrollo tecnológico y de inteligencia artificial, capaz de competir globalmente y atraer inversiones”, Scioli puntualizó.

Al Olama destacó el enorme potencial de la Argentina para posicionarse como un referente turístico y tecnológico en la región. El Ministerio que encabeza fue creado en 2020, como parte de la visión de los EAU de adoptar tecnologías avanzadas y construir una economía basada en el conocimiento.

La agenda de trabajo de Scioli en EAU previa a su participación en la Asamblea General de ONU Turismo en Arabia Saudita incluyó, entre otras actividades, reuniones con la secretaria general electa de ese organismo, Shaika Al Nowais, y con el representante de Emirates Group, Ahmed bin Saeed Al Maktoum, y el presidente de Emirates Airlines, Tim Clark.

Además, Scioli mantuvo encuentros con el ministro de Economía y Turismo de Emiratos Árabes Unidos, Abdulla bin Touq Al Marri, y con el CEO del Departamento de Economía y Turismo de Dubai, Issam Kazim. Asimismo, dialogó con Nasser Al Nowais, líder del grupo Rotana Hotels, una de las principales cadenas hoteleras de la región.

