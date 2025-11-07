Rechazaron el pedido de prisión domiciliaria para Claudio Contardi

Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado, enmarcado en un contexto de violencia de género contra Julieta Prandi.

7 de Noviembre de 2025 15:27hs

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana rechazó recientemente el pedido de prisión domiciliaria solicitado para Claudio Contardi, exesposo de la modelo y conductora Julieta Prandi. Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado, enmarcado en un contexto de violencia de género. En su fallo, el tribunal determinó que "las condiciones que justifican el encierro permanecen vigentes" y consideró que, por ahora, resulta adecuado que el condenado continúe bajo la medida cautelar que pesa sobre él.

La solicitud había sido presentada por el abogado defensor, Fernando Ezequiel Sicilia, quien argumentó que Contardi necesitaba asistir a su domicilio para cuidar a su hija en cuatro ocasiones semanales, entre otros motivos. Asimismo, el letrado aseguró que no existía riesgo de fuga y destacó que en la vivienda conviven la actual pareja del condenado, su hija mayor y la hija en común del matrimonio. Sin embargo, estos planteamientos no fueron suficientes para persuadir al tribunal.

En agosto pasado, la Justicia de Campana ya había desestimado un recurso de habeas corpus presentado por la defensa del empresario gastronómico, en el que también se solicitaba la nulidad del juicio con el objetivo de obtener su libertad o arresto domiciliario. En ese mismo mes, Contardi fue sentenciado por actos recurrentes de abuso sexual agravado contra Prandi durante su matrimonio, delito que generó un grave daño mental en la víctima, según subrayó el tribunal en su veredicto.

Tras conocerse la condena, Julieta Prandi expresó públicamente su alivio, afirmando que "la Justicia finalmente escuchó". Además, compartió emotivamente que siente estar iniciando una nueva etapa en su vida: "Es el comienzo de mi segunda etapa, donde puedo elegir y ser feliz". Este fallo representa un precedente importante en la lucha contra la violencia de género y los daños ocasionados por este tipo de delitos.

