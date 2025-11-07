Murió la mujer en situación de calle asociada con la identidad de Marita Verón

Enfrentaba serios problemas de salud debido a un cuadro severo de desnutrición. Susana Trimarco, madre de Marita, anunció que solicitará un análisis de ADN para confirmar si existe una vinculación con su hija desaparecida.

7 de Noviembre de 2025 15:38hs

En las últimas horas, la defensora pública Lenys Vera Mayer informó que una mujer en situación de calle en Paraguay, quien inicialmente fue asociada con la identidad de Marita Verón, falleció el sábado pasado. La mujer, según Vera Mayer, enfrentaba serios problemas de salud debido a un cuadro severo de desnutrición. Ante esta revelación, Susana Trimarco, madre de Marita, anunció que solicitará un análisis de ADN para confirmar si existe una vinculación con su hija desaparecida.

Trimarco, madre de la joven desaparecida en 2002 y quien tenía 23 años en ese entonces, detalló que junto a su equipo presentó toda la documentación necesaria ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) para avanzar en el proceso de identificación. Entre los documentos entregados figuran muestras de ADN de su nieta Micaela, de ella misma y las huellas digitales de su hija. En su intervención televisiva, Trimarco explicó que cuando fue contactada sobre el caso, la mujer aún estaba con vida y manifestó su interés en esclarecer la situación.

Aunque la persona fallecida residía en Paraguay bajo el nombre Eva Morinigo, Trimarco identificó ciertos rasgos comunes entre esta mujer y su hija desaparecida, como la edad aproximada, cercana a los 48 años, y el hecho de ser argentina. No obstante, señaló que las víctimas de trata suelen sufrir cambios en su identidad y recordó información previa según la cual su hija podría haber sido trasladada fuera del país utilizando documentos falsificados.

En medio de este doloroso proceso, Susana Trimarco reafirmó su compromiso en la búsqueda de justicia para su hija y resaltó su deseo de conocer la verdad. Con evidente desconsuelo, expresó su esperanza para que su nieta Micaela encuentre paz, mientras lamentó los más de 20 años sin respuestas definitivas sobre el paradero de Marita. Durante este tiempo, Trimarco ha encontrado otras mujeres víctimas de trata, pero no ha logrado dar con su hija, a quien continúa buscando incansablemente.