Milei le agradeció a Trump la ampliación del cupo de exportación de carne argentina a EE.UU.

El presidente anticipó desde Miami que el país cuadruplicaría el volumen autorizado para ingresar al mercado estadounidense

7 de Noviembre de 2025 12:54hs

Durante su participación en el America Business Forum en Miami, el presidente Javier Milei confirmó que la Argentina podrá exportar hasta 80.000 toneladas de carne vacuna a los Estados Unidos, cuatro veces más que la cuota actual.

En su exposición, el mandatario agradeció de manera especial al presidente estadounidense Donald Trump por haber impulsado el acuerdo que, según dijo, “corrige un rezago comercial que llevaba demasiados años pendiente”.

“La Argentina tiene prácticamente el mismo número de cabezas de ganado que hace tres décadas. Es absurdo para un país reconocido mundialmente por la calidad de su carne”, señaló Milei durante su discurso, ante un auditorio colmado de empresarios y funcionarios.

El convenio ampliaría el cupo preferencial de 20.000 toneladas con un arancel del 10% hasta las 80.000 toneladas, lo que podría representar ingresos adicionales por unos 300 millones de dólares anuales, según estimaciones privadas.

En 2024, las colocaciones externas de carne hacia el mercado norteamericano habían alcanzado 33.697 toneladas, por un valor de 188 millones de dólares, combinando los envíos dentro de la cuota y los que pagaron aranceles más altos.