"Michael": se presentó el tráiler de la película biográfica de Michael Jackson

La película biográfica de Antoine Fuqua que narra la vida del Rey del Pop llegará en el 2026.

7 de Noviembre de 2025 14:47hs

La película narra la vida de Michael Jackson con la música como protagonista, recorriendo su trayectoria desde los Jackson Five hasta convertirse en uno de los artistas más grandes del mundo.

El tráiler oficial del biopic de Michael Jackson, titulado Michael, ya fue presentado. Está protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino real del fallecido cantante. El elenco también cuenta con Miles Teller como el abogado y asesor de Jackson, John Branca; Colman Domingo como su padre, Joe Jackson; Nia Long como su madre, Katherine Jackson; Jessica Sula como su hermana, LaToya Jackson; Larenz Tate como el fundador de Motown Records, Berry Gordy; Laura Harrier como la pionera ejecutiva musical Suzanne de Passe; y Kat Graham como Diana Ross.

Originalmente programado para estrenarse en octubre de 2025, pero postergado hasta el 24 de abril de 2026.