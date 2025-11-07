Mattera: “En la medida que tengamos una mejor base forrajera, más repercute en la producción de carne”

El especialista en pasturas y cultivos forrajeros del INTA Pergamino aseguró que en la Argentina “hay un progreso genético en las pasturas que hay que aprovechar”

7 de Noviembre de 2025 11:48hs

El especialista en pasturas y cultivos forrajeros del INTA Pergamino, Ing. Agr., Juan Mattera, aseguró que en la Argentina “hay un progreso genético en las pasturas que hay que aprovechar” y agregó que “en la medida que tengamos una mejor base forrajera, más repercute en la producción de carne”.

Mattera será uno de las disertantes del 4° Congreso Federal Ganadero de Rosgan 2025, “La Revancha de la Ganadería”, que se llevará a cabo el próximo 13 de noviembre en la Bolsa de Comercio de Rosario.

El encuentro, en el que destacados especialistas expondrán sobre el presente y el futuro del sector, es GRATUITO, con inscripción previa en: https://inscripcion.ar/CFG2025/