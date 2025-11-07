La producción de legumbres en Argentina 2024/25 marcó un nuevo récord

El volumen obtenido creció creció 57% respecto de la campaña anterior, según datos oficiales

7 de Noviembre de 2025 12:10hs

La producción de legumbres 2024/2025 marcó un nuevo récord y creció 57% respecto a la campaña anterior. La superficie sembrada con arveja, garbanzo, lenteja y poroto alcanzó las 956.000 ha y el rendimiento total aumentó en 34% respecto de la campaña pasada.

En cuanto al rendimiento promedio, se incrementó 34% en la medición interanual, traccionado principalmente por el poroto y el garbanzo. En cuanto a superficie sembrada, la campaña alcanzó las 956.000 ha; un incremento de 20% respecto de la campaña 2023/2024, y de 27% por encima del promedio de los últimos 5 años.

Las principales provincias productoras de legumbres son Salta y Santiago del Estero; seguidas por Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Jujuy, Entre Ríos y Catamarca. Con respecto a las superficies sembradas por especie durante el ciclo 2024/25 están: el poroto con 666.000 hectáreas, el garbanzo con 151.500, la arveja con 107.000 y la lenteja con 31.500 hectáreas.

La Argentina exporta legumbres a 85 países. Del volumen total exportado en el 2024, el principal producto es el poroto (51%) con México y Venezuela como destinos relevantes para el tipo negro mientras que España y Brasil se destacan para el poroto alubia. La arveja representa el 23% de las legumbres exportadas con Venezuela como principal mercado mientras que el garbanzo (otro 23%) tiene a Pakistán, Turquía y a países de la Unión Europea como compradores relevantes.

Las legumbres son especies que no solo traen beneficios agronómicos en las rotaciones de cultivos, sino que además tienen excelentes perspectivas para la exportación e inserción internacional de la Argentina.