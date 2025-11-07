La inflación porteña fue del 2,2% en octubre

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad también indicó que la variación interanual alcanzó el 33,6%.

7 de Noviembre de 2025 15:00hs

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires informó que la inflación correspondiente a octubre fue del 2,2%, acumulando un incremento del 25,3% en los primeros diez meses del año. Mientras se espera el dato nacional sobre la aceleración de precios del mismo período, que según estimaciones privadas oscilaría entre 1,9% y 2,8%, el organismo también indicó que la variación interanual alcanzó el 33,6%.

Entre las categorías que más contribuyeron al aumento mensual se destacaron Seguros y servicios financieros con un alza del 3,6%, seguidas de Cuidado personal, protección social y otros productos (3,3%) y Recreación y Cultura (3,2%). También registraron incrementos significativos Prendas de vestir y calzado (2,6%), Bebidas alcohólicas y tabaco (2,5%) y Educación (2,4%). Por su parte, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 2,1%, cifra que coincidió con Restaurantes y hoteles, mientras que Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, junto con Salud, experimentaron subas del 2% cada una.

En el otro extremo, los sectores con menores incrementos fueron Transporte (1,9%), Información y comunicación (1,8%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,4%). Según señalaron desde el IDECBA, los principales factores que impulsaron el índice general fueron los ajustes en los alquileres y los aumentos en combustibles, destacando que Vivienda, Alimentos, Restaurantes y hoteles, Transporte y Salud explicaron en conjunto el 64,8% de la variación total del nivel general.

Con estos datos de la Ciudad de Buenos Aires ya publicados, se aguarda la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) hará público el próximo martes 12 de noviembre. Este informe permitirá contextualizar aún más el panorama inflacionario del país en el marco del décimo mes del año.