La industria manufacturera volvió a contraerse en septiembre: cayó en tres de las últimas cuatro mediciones

7 de Noviembre de 2025 18:38hs

La actividad manufacturera enfrentó serias dificultades en septiembre y volvió a mostrar un retroceso tras el repunte registrado en agosto. Este mes estuvo marcado por las elecciones en la provincia de Buenos Aires y una notable inestabilidad financiera. Como consecuencia, el sector industrial acumuló tres caídas en los últimos cuatro meses, golpeado principalmente por problemas estructurales derivados de la política económica vigente. Según datos del INDEC, el Índice de Producción Industrial (IPI) mostró una disminución del 0,1% respecto del mes anterior, siendo su nivel el segundo más bajo desde abril y un 3,6% inferior al registrado en mayo.

Entre los diferentes sectores, la industria textil y de indumentaria fue la que más cayó durante septiembre, con una abrupta contracción del 6,1%, atribuida a la combinación de una menor demanda interna y el aumento de importaciones debido a la flexibilización comercial. También hubo retrocesos significativos en la producción de minerales no metálicos (-1,4%), un área estrechamente vinculada a la actividad de la construcción. Este panorama se produjo en un contexto político y económico adverso, con incertidumbre sobre el rumbo del plan económico oficial y un repliegue en las inversiones empresariales.

Comparado con su desempeño de mayo, el sector textil acumuló una caída total del 22,4%, tornando esta industria como la más afectada durante el período analizado. Además, se destacaron bajas significativas en otros rubros clave como la fabricación automotriz (-14,8%), productos de caucho y plástico (-13,3%) e industrias metálicas básicas (-10,4%). Fuentes del sector textil señalaron graves problemas derivados de "la falta de controles aduaneros efectivos" y alertaron sobre el aumento del contrabando que afecta directamente a los fabricantes locales.

En paralelo, la actividad automotriz también se deterioró debido a la creciente influencia de vehículos importados, especialmente desde China hacia mercados vecinos como Brasil, lo que ha intensificado el déficit comercial entre ambos países. Esta dinámica incrementa la demanda de importaciones locales mientras se reducen las exportaciones argentinas. Así, la estrategia económica del Gobierno sigue generando interrogantes y desafíos que afectan tanto a los sectores industriales como a los encadenamientos productivos clave.