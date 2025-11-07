La Finalissima entre Argentina y España se disputaría el 27 de marzo

El desarrollo del torneo aún podría modificarse si España no asegura su clasificación directa al Mundial de 2026 en esta doble fecha de Eliminatorias UEFA, lo que por ahora no es el escenario más probable.

7 de Noviembre de 2025 15:48hs

La Finalissima entre Argentina y España, que enfrentará al campeón de la Copa América 2021 y al ganador de la Eurocopa 2020, ya tiene fecha confirmada. Según informó el diario Marca, el partido se jugará el viernes 27 de marzo de 2026 en el estadio de Lusail, en Doha, lugar donde la Selección Argentina logró su tercer título mundial en Qatar. El encuentro fue adelantado un día ante ajustes en el calendario internacional.

El desarrollo del torneo aún podría modificarse si España no asegura su clasificación directa al Mundial de 2026 en esta doble fecha de Eliminatorias UEFA. Actualmente lidera el Grupo E con tres puntos de ventaja sobre Turquía y debe enfrentarla como local tras su visita a Georgia. Sólo quedaría en riesgo su participación directa si finalizara segunda en el grupo, un escenario que se considera improbable.

Además del enfrentamiento en La Finalissima, las selecciones de Argentina y España evalúan cerrar un amistoso adicional durante la Fecha FIFA de marzo como parte de su preparación para el Mundial. En este contexto, Argentina tiene la posibilidad de jugar contra Argelia, selec