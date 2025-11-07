Inundaciones: desde la SRA piden “hacer las obras necesarias"

La entidad que preside Nicolás Pino, posteó en la red social X un comunicado en el que señala que: “hay que hacer las obras necesarias para que quien quiera y deba vivir en el campo pueda hacerlo con las condiciones básicas que correspondan"

7 de Noviembre de 2025 10:27hs

"En silencio también se trabaja y se obtienen resultados", señaló en un posteo en la red social X, la Sociedad Rural Argentina, en relación con la problemática de las inundaciones que afectan a más de 4,5 millones de has. en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires.

"Es por eso que - continúan- que desde la SRA, a nivel nacional estamos hablando casi semanalmente con las autoridades por el tema del tramo que falta del Río Salado, cuya obra empezó hace unos días. Tratamos de hacer seguimiento de los avances: no solo con el gobierno de la provincia, sino también con las intendencias".

Agregan, por otra parte que están "en contacto permanente con delegados y directores de las áreas más afectadas". y detallan que "unazona productiva tan importante de la Argentina, con casi 5 millones de hectáreas afectadas, representa un problema para el país", lo que va a impactar no sólo en lo productivo, sino también en la recaudación y en la macroeconomía del país.

La entidad que preside Nicolás Pino, subraya, además, que una situcación como la actual "tiene como consecuencia no solo pérdidas económicas, sino también sociales, en donde hay productores que no pudieron regresar a sus campos, no pueden ir al médico, los chicos no pueden ir al colegio, entre otras. El agua no puede ser una barrera".

La SRA concluye el posteo destacando que "hay que hacer las obras necesarias para que quien quiera y deba vivir en el campo pueda hacerlo con las condiciones básicas que correspondan"