F1: Colapinto fue confirmado como piloto de Alpine para 2026

El año próximo, cambian completamente el chasis y el motor, con lo que la jerarquía de la parrilla puede cambiar completamente. Detalle importante: Alpine, será impulsado por Mercedes, que, dicen que dicen, tendrá el motor más poderoso.

7 de Noviembre de 2025 15:14hs

Franco Colapinto fue confirmado como piloto titular de Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1, consolidándose como una de las grandes apuestas del equipo francés. El anuncio oficial se dio en la antesala del Gran Premio de Brasil, tras generar expectativa con un enigmático adelanto publicado por la escudería en sus redes sociales, donde anticipaban que este viernes habría novedades importantes.

El joven piloto argentino, oriundo de Pilar, se ganó su renovación tras un destacado desempeño en su temporada debut. A lo largo del campeonato, logró adaptarse al equipo y rivalizar en ritmo con su compañero Pierre Gasly, llegando incluso a superarlo en varias ocasiones. Este paso al frente dentro de Alpine asegura su vínculo con el equipo hasta finales de 2026, subrayando la confianza depositada en su proyección dentro de la categoría.

La confirmación de su continuidad llega en un momento clave para Colapinto, quien afronta el Gran Premio de Brasil arropado por el apoyo masivo del público latinoamericano presente en el circuito de Interlagos. Aunque todavía no ha sumado puntos esta temporada, su permanencia evidencia el respaldo del equipo y la confianza de su jefe, Flavio Briatore, quien recientemente destacó públicamente su crecimiento frente a rivales como Paul Aron y Jack Doohan por el codiciado segundo asiento en Alpine.

De cara al futuro, Colapinto se muestra optimista con el anunciado cambio de motores que implementará Alpine el próximo año en sus monoplazas. Este avance técnico alimenta sus expectativas de mejorar su rendimiento en la máxima categoría del automovilismo, en un año en el que también cambiará profundamente el chasis (con añadidos revolucionarios y enigmáticos como la aerodinamia activa).