Érica Moro: “la Ley de Emergencia Agropecuaria está totalmente desactualizada”

La flamante presidenta de la Sociedad Rural de Carlos Casares, explicó que “las inundaciones interrumpieron drásticamente la recolección de la cosecha gruesa”
7 de Noviembre de 2025 11:28hs
Carina Rodriguez
Por Carina Rodriguez

La flamante presidenta de la Sociedad Rural de Carlos Casares, Érica Moro, explicó  que “la Ley de Emergencia Agropecuaria está totalmente desactualizada” y detalló que “las inundaciones interrumpieron drásticamente la recolección de la cosecha gruesa”.

En cuanto a las obras necesarias para prevenir las inundaciones, subrayó que "las obras hay que hacerlas en tiempo y en forma".

 

