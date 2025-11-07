Érica Moro: “la Ley de Emergencia Agropecuaria está totalmente desactualizada”

La flamante presidenta de la Sociedad Rural de Carlos Casares, explicó que “las inundaciones interrumpieron drásticamente la recolección de la cosecha gruesa”

7 de Noviembre de 2025 11:28hs

La flamante presidenta de la Sociedad Rural de Carlos Casares, Érica Moro, explicó que “la Ley de Emergencia Agropecuaria está totalmente desactualizada” y detalló que “las inundaciones interrumpieron drásticamente la recolección de la cosecha gruesa”.

En cuanto a las obras necesarias para prevenir las inundaciones, subrayó que "las obras hay que hacerlas en tiempo y en forma".