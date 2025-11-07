Emilse Terré: "está aumentando el promedio del kilo de faena”

La economista de la Bolsa de Comercio de Rosario detalla que esta observación se da "luego de años en los que la ganadería vivió momentos difíciles"

7 de Noviembre de 2025 09:45hs

La economista de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Emilse Terré, explicó que en la Argentina "está aumentando el promedio del kilo de faena, luego de años en los que la ganadería vivió momentos difíciles".

Terré será una de las disertantes del 4° Congreso Federal Ganadero de Rosgan 2025, “La Revancha de la Ganadería”, que se llevará a cabo el próximo 13 de noviembre en la Bolsa de Comercio de Rosario.

El encuentro, en el que destacados especialistas expondrán sobre el presente y el futuro del sector, es GRATUITO, con inscripción previa en: https://inscripcion.ar/CFG2025/