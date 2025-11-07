El sector agroexportador liquidó divisas por US$ 1.117 millones en octubre

El monto liquidado representa un baja de 56% respecto de igual mes de 2024

7 de Noviembre de 2025 12:26hs

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48 % de las exportaciones argentinas, anunciaron que durante el mes de octubre las empresas del sector liquidaron la suma de U$S 1.117 millones de dólares; implicando un 56% menor en relación al mismo mes del año 2024, así como una baja del 84% en relación al mes de septiembre de 2025.

Es importante señalar que, octubre refleja el anticipo de liquidaciones registrado en septiembre producto la suspensión temporal de derechos de exportación establecida por el Decreto 682/2025.

Sin embargo, en lo que va del año el sector acumula ingresos por US$ 29.564 millones que, comparado al 2024, tiene un incremento entre enero a octubre del 40%.