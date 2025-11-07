Celebran la Fiesta del Pan en Carhué

Por segundo año consecutivo la Sociedad Rural local será sede del encuentro que invita a disfrutar el producto del trabajo artesanal

7 de Noviembre de 2025 10:03hs

Nicolás López, encargado de la organización de la 2° edición de la Fiesta del Pan en Carhué, provincia de Buenos Aires, invita a participar el sábado 8 y domingo 9 de noviembre de 2025, en el predio de la Sociedad Rural de Carhué, del trabajo artesanal y la producción local.

Habrá talleres y clases magistrales, talleres y charlas sobre fermentos, trigo y distintas especialidades de pan; además espectáculos en vivo con diversos artistas invitados y cocineros en vivo; y degustaciones de distintos tipos de pan.