Cae 4,4% el stock de hacienda en feedlots en noviembre

El dato surge de la comparación con el mes inmediatamente anterior.

7 de Noviembre de 2025 12:30hs

Los animales alojados en establecimientos de engorde a corral al 1° de noviembre de 2025 son 1.830.520, de acuerdo con lo publicado por SENASA.

Este dato implica una disminución del 4,4% respecto del mes previo, producto de un ingreso durante octubre de 329.023 animales frente a un egreso de 439.316 bovinos, lo que determina un índice de reposición de 0,75 por cada animal egresado.

En relación con igual mes de 2024, el stock general resulta un 2,1% inferior, aunque compuesto por un 14% menos de terneros/as, un 9% más de novillitos y vaquillonas, y un 7% menos de novillos en stock.