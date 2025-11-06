Una mujer que navegaba por el Paraná recibió un tiro en un pulmón

La víctima, identificada como Ana Marquis, recibió atención de emergencia y fue trasladada al hospital provincial Enrique Erill antes de ser derivada a una clínica en la Ciudad de Buenos Aires, donde permanece en terapia intensiva tras ser sometida a una cirugía.

6 de Noviembre de 2025 15:13hs

En el partido bonaerense de Escobar, una mujer que navegaba junto a su esposo y un grupo de amigos fue víctima de un ataque con arma de fuego proveniente de la costa. El disparo, que impactó en su omóplato y le perforó un pulmón, ocurrió mientras transitaban con su embarcación por el Arroyo Correntino, en dirección del Río Paraná hacia el Río Luján. La víctima, identificada como Ana Marquis, recibió atención de emergencia y fue trasladada al hospital provincial Enrique Erill antes de ser derivada a una clínica en la Ciudad de Buenos Aires, donde permanece en terapia intensiva tras ser sometida a una cirugía.

El incidente se registró el pasado domingo, aunque tomó estado público días después. Según las primeras investigaciones, el disparo no comprometió órganos vitales; sin embargo, su esposo Martín aseguró que Ana tuvo dificultades para respirar debido a la perforación en el pulmón. A pesar de la gravedad del cuadro inicial, la evolución de su estado ha sido favorable hasta el momento, según informaron allegados a la familia. La embarcación fue auxiliada por las autoridades locales que fueron alertadas por los ocupantes.

Vecinos de la zona señalaron que en el Arroyo Correntino suelen ocurrir hechos intimidatorios similares, atribuidos a un isleño que reside en el área. A través de un comunicado, manifestaron que este individuo habría amenazado a varias personas que transitan por el lugar con situaciones previas de agresión, generando preocupación en la comunidad local. La grabación de las cámaras de seguridad de un muelle capturó el momento en que la ambulancia socorría a la mujer herida, y las imágenes se difundieron ampliamente en redes sociales.

La denuncia por el ataque fue radicada en la Policía e impulsó una investigación a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 del distrito, bajo la carátula de tentativa de homicidio. A pesar de los indicios y declaraciones vecinales que vinculan el hecho a un habitante del margen este del arroyo, aún no se logró identificar formalmente al responsable del disparo. Las autoridades siguen trabajando en el esclarecimiento del caso con la recopilación de pruebas y testimonios.