Scioli con máximos directivos de Emirates Group

En su agenda de trabajo previa a la Asamblea General de ONU Turismo en Arabia Saudita, también mantuvo encuentros con el ministro de Economía y Turismo de EUA y el CEO del Departamento de Economía y Turismo de Dubái. “Gracias a la estabilidad, la seguridad y la confianza que hoy ofrece la Argentina bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, Emirates evalúa la puesta en marcha de este vuelo directo hacia nuestro país en el futuro”, Scioli subrayó.

6 de Noviembre de 2025 15:56hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, se reunió hoy en Dubái con el presidente y CEO de Emirates Group, Ahmed bin Saeed Al Maktoum, y el presidente de Emirates Airlines, Tim Clark, en un encuentro clave para fortalecer la relación entre la Argentina y Dubái.

La reunión marcó un paso fundamental hacia la posible apertura de un vuelo directo Dubái-Buenos Aires, tras haberse establecido el vuelo vía Río de Janeiro con una frecuencia diaria.

“Gracias a la estabilidad, la seguridad y la confianza que hoy ofrece la Argentina bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, Emirates evalúa la puesta en marcha de este vuelo directo hacia nuestro país en el futuro”, Scioli subrayó.

“Esta posibilidad se enmarca en la próxima incorporación de los modernos Airbus A350, que permitirán ampliar la conectividad y la llegada de turistas hacia nuestro país”, puntualizó el Secretario.

Scioli también se reunió con el ministro de Economía y Turismo de Emiratos Árabes Unidos, Abdulla bin Touq Al Marri, con quien dialogó sobre Inteligencia Artificial aplicada al turismo, inversiones en el sector y experiencias innovadoras.

Además, mantuvo un encuentro con el CEO del Departamento de Economía y Turismo de Dubai, Issam Kazim, con quien analizó temas de interés conjunto y las tendencias actuales del turismo a nivel global.

Estas actividades son parte de la agenda de trabajo desarrollada por Scioli en las jornadas previas a la Asamblea General de ONU Turismo que sesionará en Riad, Arabia Saudita, y a la que asistirá como representante de Argentina.

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental. Seguinos IG: @sentiargentinaok