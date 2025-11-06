Scaloni publicó la convocatoria para la última gira de la Selección en 2025, sin los 'locales'

En el partido ante Angola tampoco estará Dibu Martínez. En contraste, Valentín Barco y Joaquín Panichelli, del Racing de Estrasburgo, sumarán experiencia. El amistoso se disputará el viernes 14 de noviembre en Luanda, en el marco del 50° aniversario de la independencia angoleña.

6 de Noviembre de 2025 16:59hs

La Selección Argentina ya está lista para afrontar el último compromiso FIFA del año, con un único amistoso programado en Angola frente al combinado local. Lionel Scaloni, entrenador del equipo, presentó la nómina de convocados para esta fecha internacional, sorprendiendo con algunas decisiones estratégicas orientadas a definir la lista para el Mundial 2026.

Una de las novedades más destacadas es la ausencia de jugadores que actualmente militan en el fútbol argentino. Futbolistas como Leandro Paredes (Boca Juniors) y Marcos Acuña (River Plate) no figuran en la convocatoria, ya que el técnico priorizó que permanezcan con sus clubes para enfrentar la etapa de cierre del Torneo Clausura. La decisión marca un enfoque claro en evaluar el rendimiento internacional de otros integrantes del plantel.

Por su parte, Emiliano "Dibu" Martínez tampoco estará presente en esta fecha FIFA. Scaloni optó por darle descanso al arquero titular, aprovechando la oportunidad para probar alternativas en un puesto clave con vistas a la Copa del Mundo. En contrapartida, dos jóvenes figuras del Racing de Estrasburgo, Valentín Barco y Joaquín Panichelli, han sido incluidas y podrían sumar minutos importantes en Angola, lo que resalta una apuesta por nuevas promesas.

Angola fue el único país africano que cumplió con las exigencias económicas planteadas por la AFA, aceptando el pago de 12 millones de dólares y garantizando un lleno total en el estadio, gracias a la confirmación de la convocatoria y actuación de Lionel Messi, que será una de las principales atracciones del encuentro.