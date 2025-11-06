Mundial Sub17: Argentina venció 1-0 a Túnez y se aseguró el paso a segunda fase

El único tanto del encuentro fue convertido por Facundo Jainikoski. Argentina cerrará su participación en la fase de grupos enfrentando a Fiyi este domingo a las 9:30.

En el marco de la segunda jornada del Grupo D en el Mundial Sub 17, la Selección Argentina superó a Túnez por la mínima diferencia, asegurando su clasificación a los dieciseisavos de final. El único tanto del encuentro, convertido por Facundo Jainikoski, selló el triunfo albiceleste este jueves y mantuvo el buen momento del equipo dirigido por Diego Placente.

Luego de una difícil victoria frente a Bélgica, con un 3-2 que implicó remontar un marcador adverso tras haber comenzado en ventaja, la Albiceleste llegó con confianza al choque ante los tunecinos. Diego Placente reorganizó el once inicial introduciendo seis cambios respecto al primer partido, otorgando protagonismo a jóvenes promesas como Felipe Esquivel, autor del gol decisivo contra los belgas, y Can Armando Gunner, de origen alemán pero con raíces jujeñas. Además, en la primera mitad sobresalió Jerónimo Gómez Mattar, mediocampista de Newell’s, quien lideró los ataques argentinos y generó la chance más clara con un pase al delantero Thomas De Martis, cuyo disparo se estrelló contra el travesaño.

En la segunda parte, el técnico buscó frescura desde el banco y le otorgó minutos a Jainikoski. La apuesta tuvo recompensa a los 66 minutos cuando De Martis aguantó un balón largo de espaldas y asistió al delantero de Argentinos Juniors. Con habilidad, Jainikoski dejó atrás a un defensor, avanzó hasta el borde del área y sacó un potente remate que definió el partido. Instantes antes, el arquero Alber Castelau había sido clave al evitar un gol tunecino en un mano a mano crucial. La solidez del guardameta del Real Madrid fue determinante para mantener imbatida la portería.

Pensando en el próximo desafío, Argentina enfrentará a Fiyi este domingo a las 9:30. Con el boleto a la siguiente ronda asegurado, el equipo buscará cerrar la fase de grupos liderando su zona y fortaleciendo su posición entre los mejores clasificados de cara a los cruces finales.