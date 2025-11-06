Milei propuso a Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea

En el plano internacional, el nuevo canciller Pablo Quirno ha definido como prioritarias las negociaciones del acuerdo Mercosur-Unión Europea y el fortalecimiento de relaciones comerciales con Estados Unidos.

6 de Noviembre de 2025 14:28hs

El Gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha solicitado a Bruselas la aprobación para que Fernando Iglesias ocupe el puesto de embajador ante la Unión Europea (UE). Este nombramiento busca cubrir una vacante existente desde mediados de 2024, cuando Atilio Berardi fue trasladado a Argelia, dejando sin liderazgo la representación diplomática en Bélgica por más de un año.

La designación de Iglesias enfrenta un proceso riguroso, requiriendo primero el visto bueno tanto de la Comisión Europea como del Consejo Europeo. Posteriormente, deberá recibir el aval de la Comisión de Acuerdos del Senado argentino antes de quedar oficializada mediante un decreto presidencial. Según estimaciones, todo el trámite podría prolongarse hasta tres meses antes de llegar a su confirmación final.

El perfil del diputado, detallado en la Cámara Baja, señala que es Técnico Superior en Periodismo y también licenciado en Alto Rendimiento Deportivo. Con el respaldo presidencial para asumir su nuevo rol diplomático, Iglesias decidió no competir por la renovación de su banca legislativa, la cual dejará vacante en diciembre como parte del recambio electoral tras las elecciones del pasado 26 de octubre.

En el plano internacional, el nuevo canciller Pablo Quirno ha definido como prioritarias las negociaciones del acuerdo Mercosur-Unión Europea y el fortalecimiento de relaciones comerciales con Estados Unidos. Iglesias, quien ya estuvo en Bruselas recientemente participando en reuniones sobre dicho tratado, también sostuvo conversaciones en Buenos Aires con el embajador de Bélgica, Hubert Cooreman.