Milei aseguró que las bandas cambiarias continuarán hasta el fin de su mandato

6 de Noviembre de 2025 16:29hs

El presidente argentino, Javier Milei, afirmó que el esquema de bandas cambiarias se mantendrá vigente hasta el final de su mandato, previsto para diciembre de 2027. En una entrevista publicada por el Financial Times, el mandatario dejó entrever que esta medida busca moderar la alta volatilidad económica en el país, asegurando que las bandas se irán ampliando gradualmente hasta perder relevancia con el tiempo.

Milei también destacó que la política cambiaria adoptada refuerza el enfoque planteado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien recientemente garantizó que el valor del dólar permanecerá dentro de las bandas de flotación acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Frente a las críticas sobre una supuesta sobrevaluación del peso bajo este esquema, el presidente defendió las decisiones tomadas y reafirmó el compromiso de seguir adelante con el programa diseñado.

Por otro lado, el periódico británico señaló que algunos bancos de inversión recomendaron avanzar hacia una flexibilización del tipo de cambio y trabajar en la reconstrucción de las reservas internacionales, considerando el contexto favorable generado tras los comicios. Esta sugerencia llega después de los episodios de presión sufridos por el régimen monetario en octubre.

En cuanto al ajuste fiscal, Milei anunció que su administración continuará recortando el gasto público, que representaba el 42% del PIB al comienzo de su gestión en diciembre de 2023. Según los logros actuales, ya se ha reducido este índice en 11 puntos porcentuales, y el objetivo final es alcanzar un nivel del 25%.