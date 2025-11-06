Juicio contra Makintach: declaró espontáneamente y afirmó haber vivido ”un escarnio mediático”

Aseguró que no tuvo intención de infringir normas y argumentó que habría detenido cualquier acción inapropiada si alguien se lo hubiese señalado a tiempo. A pesar de esto, admitió que el impacto generado por su accionar fue "tremendo".

6 de Noviembre de 2025 16:40hs

La jueza Julieta Makintach se presentó espontáneamente este jueves en la primera sesión del juicio político que evalúa su desempeño en el juicio fallido por la muerte de Diego Maradona, un proceso que podría culminar con su destitución. En su exposición inicial ante el Senado bonaerense, marcada por la emoción, Makintach expresó haber vivido un "escarnio mediático" basado en hechos que, según ella, no son verídicos. La magistrada, suspendida de sus funciones, aseguró que no tuvo intención de infringir normas y argumentó que habría detenido cualquier acción inapropiada si alguien se lo hubiese señalado a tiempo. A pesar de esto, admitió que el impacto generado por su accionar fue "tremendo".

El caso se ha centrado, entre otros puntos, en la autorización que dio la jueza para grabar el debate oral y utilizarlo en una miniserie sin la debida aprobación de las partes involucradas. Makintach negó desde el tribunal haber dictado una condena preestablecida y explicó que, aunque el proyecto audiovisual llevaba el título "Justicia Divina", el resultado del juicio no estaba determinado y pudo haber sido absolución o condena. Por su parte, el fiscal Patricio Ferrari recordó que la Suprema Corte bonaerense nunca avaló la filmación y mencionó que el equipo técnico ingresó a la sala sin figurar en los registros oficiales, hecho que la magistrada calificó como un error por falta de perspectiva.

En las primeras intervenciones del jury, la representante de la Procuración bonaerense, Analía Duarte, acusó a Makintach de haber conducido el proceso judicial siguiendo un guion ideado para la miniserie y señaló ocho faltas graves en su contra. Entre ellas enumeró negligencia, abuso de autoridad, violación de deberes funcionales y divulgación de información reservada. El tribunal, compuesto por cinco legisladores y cinco abogados conjueces, continuará escuchando testigos en las próximas audiencias previstas en el Anexo del Senado provincial. Inicialmente declararon Ferrari, algunos policías encargados de custodiar la sala y los productores asociados al documental.

La semana próxima retomará el proceso con las declaraciones de Verónica Ojeda, Jana Maradona y los abogados Fernando Burlando y Rodolfo Baqué. Por otro lado, Dalma y Gianinna Maradona tienen programado testificar el miércoles 12, mientras que la última audiencia se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre. En esta jornada final, el tribunal decidirá si la jueza Julieta Makintach será finalmente destituida de su cargo judicial como consecuencia de este controvertido caso.