Hallan sin vida en su casa a una madre de 70 años y su hija de 40

Fue luego de varios días sin señales de vida de las dos mujeres. No se detectaron señales de violencia en la puerta principal ni evidencias inmediatas del ingreso de terceros.

6 de Noviembre de 2025 18:20hs

Este jueves, las autoridades encontraron sin vida a una mujer de 74 años y a su hija de 40 en una vivienda del barrio porteño de Villa Luro. El caso, que ha generado gran incertidumbre, está siendo investigado por la Justicia para determinar si se trató de un homicidio.

El alerta fue dada al mediodía por una vecina, quien llamó al 911 tras varios días sin ver a una de las habitantes del domicilio ubicado entre las calles Morón y Calderón. Ante la denuncia, efectivos policiales se trasladaron al lugar para verificar la situación.

Con autorización de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 3, los agentes ingresaron por la fuerza a la vivienda. En una de las habitaciones encontraron los cuerpos de las dos mujeres, que se encontraban acostadas. No se detectaron señales de violencia en la puerta principal ni evidencias inmediatas del ingreso de terceros.

Por disposición judicial, se convocó a la Unidad Criminalística para realizar peritajes en la escena. También se sumó personal de Investigaciones y Científica, quienes ahora trabajan en el sitio con el objetivo de obtener pistas que permitan esclarecer lo ocurrido.