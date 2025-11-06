Coimas en ANDIS: tres meses después, Spagnuolo dice que los audios son falsos y pide la nulidad de la causa

Según su abogado, Mauricio D’Alessandro, las grabaciones están manipuladas, fueron creadas mediante inteligencia artificial o sacadas de contexto.

6 de Noviembre de 2025 17:05hs

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, solicitó este jueves la nulidad de la causa en su contra, argumentando que los audios filtrados que lo involucran son falsos. Según su abogado, Mauricio D’Alessandro, las grabaciones están manipuladas, fueron creadas mediante inteligencia artificial o sacadas de contexto. La defensa también adelantó que analizarán el material una vez se levante el secreto de sumario.

El caso surgió en agosto tras la difusión de grabaciones donde se atribuye a Spagnuolo la descripción de un esquema de retornos del 3% en la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad. Los audios también mencionan a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo "Lule" Menem, asesor clave del actual gobierno. Esta situación llevó al presidente Javier Milei a destituir a Spagnuolo mediante decreto poco tiempo después de que las grabaciones salieran a la luz.

Por otro lado, el fiscal federal Franco Picardi rechazó el pedido de nulidad al considerar que el caso cuenta con pruebas adicionales que justifican su investigación. Entre los elementos presentados se incluyó el decreto presidencial que cesó a Spagnuolo, además de observaciones sobre su accionar, como el borrado de mensajes en su celular antes de entregarlo a las autoridades. A ello se suma un intento por acceder a su cuenta de WhatsApp desde otro dispositivo, registrado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP).

El desarrollo del proceso incluye allanamientos realizados el 22 de agosto, uno de ellos en el domicilio del imputado. DATIP informó que pudo extraer información del teléfono confiscado a Spagnuolo, detectando que se habían eliminado datos clave antes de ser entregado a la Justicia. Además, señalaron que el intento de restaurar la cuenta de WhatsApp ocurrió horas previas a los operativos, complicando aún más la situación judicial del exfuncionario.