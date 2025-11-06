Bajó levemente el Riesgo País, pero todavía muy lejos de los 500 puntos básicos

El índice de Riesgo País retrocedió en las últimas horas 41 puntos, alcanzando los 621 puntos básicos, y aunque posteriormente subió a 622, se posiciona en su nivel más bajo en diez meses. Pese a todo, queda muy lejos de los indicadores que propician el acceso a endeudamiento con financistas privados.

El índice de Riesgo País retrocedió en las últimas horas 41 puntos, alcanzando los 621 puntos básicos, y aunque posteriormente subió a 622, se posiciona en su nivel más bajo en diez meses, aproximándose a perforar las 600 unidades. Este descenso en el indicador elaborado por JP Morgan, que evalúa la confianza de los inversores, está vinculado al fuerte repunte de los bonos de deuda pública, como el caso del Global con vencimiento en 2046, el cual registró un incremento de 3,5% en la última jornada.

Los títulos públicos han consolidado su tendencia alcista desde la última semana de octubre, impulsados por el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. Este jueves continuaron esta trayectoria positiva con subas de hasta 1,05%, encabezadas por el GD41, seguido por el GD38D que aumentó 0,97%. Sin embargo, no todos los instrumentos mostraron la misma dinámica: el GD41D cayó 0,82% y el Bonar AL35 con vencimiento en 2035 se contrajo en 0,61%, evidenciando cierta volatilidad en el mercado.

El fuerte respaldo internacional recibido por la Argentina también fue determinante en la mejora de los indicadores financieros. La reciente intervención del Tesoro de los Estados Unidos en el mercado cambiario con una inyección de aproximadamente USD 2.100 millones, sumada a la firma de un swap por USD 20.000 millones, generaron confianza entre los inversores. Además, las declaraciones del CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, quien respaldó públicamente las reformas económicas impulsadas por Javier Milei, y sugirió que no sería necesario recurrir a créditos bancarios debido al posible regreso de capital extranjero cercano a USD 100.000 millones, añadieron optimismo.

A pesar de esta notable recuperación, especialistas consideran que para recuperar plenamente el acceso a los mercados internacionales de deuda sería imprescindible reducir el índice a niveles sostenidos por debajo de las 500 unidades. Así, la situación económica sigue siendo la misma de principios de años, antes de las dos debacles financieras del Gobierno (la de abril, que derivó en el salvataje del Fondo Monetario, y la de septiembre-octubre, que derivó en el salvataje de Trump).

En este contexto, un informe emitido por JP Morgan señaló que la baja significativa en las primas del Riesgo País ha acercado al país hacia ese objetivo. Asimismo, sugieren que un programa de recompra de deuda podría contribuir a una mayor compresión de spreads y apoyar los esfuerzos orientados a estabilizar la economía.