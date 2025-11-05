Suspenden el acceso a la web de Shein por promocionar la venta de muñecas sexuales de apariencia infantil

Este incidente ocurrió en un momento delicado para Shein, ya que coincide con la apertura de una nueva tienda en París, donde manifestantes denunciaron el supuesto empleo de trabajo forzoso en sus fábricas textiles en China.

5 de Noviembre de 2025 15:19hs

El gobierno francés decidió suspender desde este miércoles el acceso al portal web de la compañía de comercio electrónico Shein en su territorio. La medida fue adoptada tras descubrir que la firma china, con sede en Singapur, comercializaba muñecas sexuales con rasgos infantiles. Este bloqueo, promovido por el primer ministro Sébastien Lecornu, busca frenar la venta de estos productos mientras se lleva a cabo una investigación oficial. El caso también afecta a otras plataformas como AliExpress, Temu y Wish, que han sido señaladas por permitir contenido pornográfico sin restricciones adecuadas para menores de edad.

En respuesta al escándalo, Shein aseguró haber retirado de inmediato los productos polémicos, además de prohibir permanentemente la venta de muñecas sexuales y eliminar la categoría de artículos para adultos de su plataforma. Asimismo, la empresa expresó su compromiso de colaborar con las autoridades y entregar información sobre los compradores involucrados si se solicita. Sin embargo, este incidente ocurrió en un momento delicado para Shein, ya que coincide con la apertura de una nueva tienda en París, donde un grupo de manifestantes organizó una protesta denunciando el supuesto empleo de trabajo forzoso en sus fábricas textiles en China.

Ante esta situación, el gobierno francés ordenó la elaboración de un informe preliminar que deberá estar listo en las próximas 48 horas, con el objetivo de evaluar si Shein cumple con la suspensión y las normativas vigentes. Las autoridades han expresado que el bloqueo al sitio web se mantendrá el tiempo que sea necesario hasta que la empresa demuestre cumplir las leyes establecidas. Este episodio se suma a otros cuestionamientos previos contra el gigante asiático, investigado por la Comisión Europea y la organización BEUC por presuntas prácticas fraudulentas vinculadas a promociones engañosas y estrategias para incentivar el consumo compulsivo.

Además, Shein enfrenta críticas por el impacto ambiental de su modelo de negocio basado en la "moda rápida" y por denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en Xinjiang. En este contexto, varios diputados franceses anunciaron su intención de presentar una resolución ante el Parlamento Europeo para exigir respuestas más contundentes frente a las prácticas de la empresa y evaluar su incidencia en el mercado digital internacional.