Scioli se reunió en Dubai con la secretaria general electa de ONU Turismo Shaikha Al Nowais

Durante un encuentro previo a la Asamblea General del organismo en Arabia Saudita, el secretario presentó oportunidades de inversión en el sector turístico de la Argentina ante uno de los empresarios emiratíes más importantes del rubro.

5 de Noviembre de 2025 15:45hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, se reunió hoy, en Dubai (Emiratos Árabes Unidos), con la secretaria electa de ONU Turismo, Shaikha Al Nowais, y el ministro de Economía y Turismo de ese país, Abdulla Bin Toucq Al Marri.

Del encuentro también participó Nasser Al Nowais, uno de los empresarios más importantes de EAU y líder del grupo Rotana Hotels, una de las principales cadenas hoteleras de la región, con más de 20.000 habitaciones en expansión.

En ese contexto, Scioli les entregó la Guía de Inversiones Turísticas en la Argentina, elaborada recientemente con el apoyo de ONU Turismo, y repasó la agenda de cooperación y apoyo al país en materia de promoción turística. El rubro Servicios (que incluye el transporte aéreo y el turismo entre sus ítems) representan más del 50 por ciento del PBI de EAU.

Esta reunión marcó el inicio de la actividad de Scioli en EAU y Arabia Saudita, adonde viajó para participar de la Asamblea General de ONU Turismo que tendrá lugar esta semana en Riad.

Entre las próximas actividades prevista en la agenda de Scioli se destacan una audiencia con directivos de Emirates Airlines, un encuentro con las autoridades del Ministerio de Inteligencia Artificial y Economía Digital de EAU, una reunión con los máximos responsables del Departamento de Turismo de Dubái y una entrevista con el presidente del Instituto del Foro Mundial de Turismo, Bulut Bagci.

