Nación enviará fuerzas federales para ayudar a inundados bonaerenses

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó que se establecerá un centro de operaciones en la ciudad de 9 de Julio para coordinar las tareas.

5 de Noviembre de 2025 15:11hs

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó el envío de asistencia desde el Gobierno nacional hacia la provincia de Buenos Aires, en respuesta a la crisis originada por las inundaciones registradas en diversas localidades del territorio liderado por Axel Kicillof.

La funcionaria destacó la disposición de fuerzas federales, subrayando que el objetivo principal será asistir directamente a los damnificados. Asimismo, informó que se establecerá un centro de operaciones en la ciudad de 9 de Julio para coordinar las tareas.

Durante una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada para abordar el tema, Bullrich estuvo acompañada por Manuel Adorni, el recién designado jefe de Gabinete. Ambos explicaron que, hasta el momento, no se ha determinado una cifra específica de fondos destinados a la asistencia, ya que esta dependerá del análisis inicial a cargo del ministro coordinador.

En ese contexto, la ministra adelantó que este sábado se trasladarán representantes del ámbito nacional para evaluar de manera directa la magnitud de los daños.