La CGT nombró un nuevo triunvirato: Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello

Provienen, respectivamente, del Sindicato del Vidrio, del gremio de Seguros, y de Camioneros. Se rechazó la demanda de Luis Barrionuevo de volver a una secretaría general.

5 de Noviembre de 2025 17:05hs

La Confederación General del Trabajo (CGT), en su Congreso celebrado este miércoles en el estadio Obras Sanitarias, decidió mantener el esquema de liderazgo en triunvirato para encabezar la central obrera. Los nuevos dirigentes serán Cristian Jerónimo, representante del Sindicato del Vidrio; Jorge Sola, del gremio de Seguros; y Octavio Argüello, de Camioneros. Esta resolución fue adoptada tras extensas negociaciones que culminaron con el rechazo a la propuesta de Luis Barrionuevo, quien había sugerido regresar al unicato. En desacuerdo con el voto mayoritario, Barrionuevo, acompañado por Roberto Fernández de la UTA, se retiró del evento advirtiendo sobre una posible división interna, similar a la que promovió en 2008 con la creación de la CGT Azul y Blanca.

El cambio en la conducción se concretó mientras avanza la agenda política que incluye la discusión sobre la reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei. Héctor Daer destacó la participación de más del 90% de los sindicatos confederados durante el Congreso Nacional Ordinario. A través de su cuenta en X, reafirmó el compromiso de la organización para “fortalecer la unidad de los trabajadores frente a las amenazas contra sus derechos”. Este marco de unidad se perfiló como un eje central ante los desafíos que plantea el contexto político y laboral actual.

Además de los nuevos líderes del triunvirato, la renovación del Consejo Directivo incorpora otras figuras clave. Andrés Rodríguez, de UPCN, asumirá el cargo de secretario adjunto, mientras Abel Furlán, perteneciente a la UOM, estará al frente de la Secretaría Gremial, consolidando un equipo dispuesto a enfrentar los retos que exige la coyuntura sindical y política.