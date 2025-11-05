Juicio por la muerte de Cecilia Strzyzowski: detienen a abogado del clan Sena por amenazas

Nicolás Boniardi Cabra fue previamente detenido por grabar a los aspirantes al jurado popular. Ahora, amenazó físicamente a un perito encargado de acceder al contenido de su teléfono móvil.

5 de Noviembre de 2025 15:37hs

El juicio por jurados que investiga el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023 en Chaco, sigue su curso con nuevos episodios. En esta instancia, la Fiscalía solicitó la detención de Nicolás Boniardi Cabra, abogado del clan Sena, acusado del crimen. Boniardi Cabra trabajaba como colaborador de Ricardo Osuna en la defensa de Emerenciano Sena, señalado como partícipe necesario junto a su pareja, Marcela Acuña, mientras que su hijo César enfrenta cargos como autor del asesinato de la joven de 28 años.

El abogado fue previamente detenido por grabar a los aspirantes al jurado popular, una acción que está prohibida debido a la protección de su identidad. En un nuevo incidente que complica su situación legal, amenazó físicamente a un perito encargado de acceder al contenido de su teléfono móvil, clave en la investigación. Esto ocurrió durante su citación al Gabinete Científico, donde mostró resistencia y exigió la devolución del dispositivo, el cual había sido confiscado para ser analizado. Su comportamiento originó un enfrentamiento en el lugar y resultó en su expulsión.

Ante estos hechos, la fiscal Roxana Soto solicitó su detención en la audiencia del miércoles pasado, aunque Boniardi Cabra no ha sido localizado hasta el momento. Por su parte, Ana González de Pacce, titular de la Fiscalía N° 2, imputó al abogado por desobediencia judicial y alteración del orden público dentro del Centro de Estudios Judiciales de Resistencia.

En la actualidad, el proceso judicial se centra en César Sena como principal acusado del homicidio agravado por el vínculo, el contexto de violencia de género y la participación premeditada de varias personas. Asimismo, sus padres Emerenciano y Marcela son señalados como cómplices necesarios del crimen, mientras que otros integrantes del entorno familiar—Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso—enfrentan cargos por encubrimiento agravado. Este caso ha sido especialmente relevante debido a las conexiones políticas que rodean al clan Sena, una familia con fuerte influencia en el ámbito local.

