Gallardo seguirá como DT de River hasta diciembre de 2026

Stefano Di Carlo, nuevo presidente del Millonario, expresó su respaldo al entrenador y su equipo técnico, destacando la relevancia de su liderazgo, más allá de las malas performances de este año.

5 de Noviembre de 2025 18:17hs

Marcelo Gallardo extendió su contrato con River Plate por un año más, asegurando su permanencia hasta diciembre de 2026. Con esta renovación, el "Muñeco" se consolidará como el técnico con mayor cantidad de partidos dirigidos en la historia del club. El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa conjunta con el nuevo presidente de la institución, Stefano Di Carlo, llevada a cabo este miércoles por la tarde en el estadio Monumental.

Stefano Di Carlo expresó su respaldo al entrenador y su equipo técnico, destacando la relevancia de su liderazgo. "Es el líder del proyecto futbolístico, con condiciones profesionales indiscutibles. Personalmente confío en su figura y en su capacidad de trabajo, ya que ha llevado a esta institución a lo más alto", afirmó Di Carlo. Además, subrayó que tanto él como Gallardo están alineados en un punto crucial: "River está por encima de todos nosotros; el club pertenece a sus socios, quienes confían la gestión cada cuatro años."

Por otro lado, Gallardo reflexionó sobre el presente del equipo, aceptando la dificultad de la actual situación deportiva. "Soy consciente de que los objetivos de este año no fueron los esperados. Sin embargo, tengo la seguridad y la energía para seguir apostando con más fuerza por lo que viene", aseguró. Reconociendo la adversidad futbolística, el técnico también señaló: "River atravesó muchos momentos complicados en su historia, y no estamos exentos de esa realidad."

Este anuncio pone fin a las especulaciones que surgieron luego de la derrota del pasado domingo por 1-0 ante Gimnasia en el torneo Clausura, una noche en la que Gallardo dejó el Monumental sin realizar declaraciones.