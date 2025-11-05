El segundo juicio por la muerte de Maradona comenzará el próximo 17 de marzo

Se citó a las partes involucradas para el 12 de noviembre con el objetivo de iniciar las gestiones y presentaciones correspondientes al nuevo proceso judicial.

5 de Noviembre de 2025 16:42hs

El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ya tiene fecha: comenzará el 17 de marzo de 2026, según lo determinó la Justicia de San Isidro. Esta nueva instancia judicial se da luego de que el primer debate fuera anulado en mayo pasado, tras un escándalo relacionado con la jueza Julieta Makintach y la grabación del documental "Justicia Divina". La polémica derivó en la invalidación del proceso inicial y en la necesidad de iniciar un nuevo juicio.

El fallo fue firmado por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro: Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Ellos serán los encargados de llevar adelante el próximo juicio, cuya organización ya avanza tras el fallo emitido por el tribunal.

Además, los magistrados determinaron que la nulidad establecida previamente por el TOC N° 3, responsable del primer juicio, abarcará las actuaciones realizadas antes de la audiencia de presentación de pruebas. Asimismo, se citó a las partes involucradas para el 12 de noviembre con el objetivo de iniciar las gestiones y presentaciones correspondientes al nuevo proceso judicial.