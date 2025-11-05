Colonia Menonita ”La Nueva Esperanza”: una escapada única de tradición y sabores en La Pampa

A solo 35 kilómetros de Guatraché, en la provincia de La Pampa, un camino de tierra se convierte en un umbral hacia una realidad paralela: Colonia Menonita "La Nueva Esperanza". Quien visite "La Nueva Esperanza" debe asumir un compromiso de profundo respeto hacia su cultura y privacidad. Es una regla inquebrantable no tomar fotografías sin autorización, ni invadir los límites de propiedad privada.

Por Ricardo Seronero

Este enclave, fundado en 1985 por familias de origen alemán y holandés que migraron desde México, invita al visitante a una inmersión profunda en un estilo de vida que se ha mantenido fiel a sus raíces, ajeno al bullicio del mundo moderno.

Al adentrarse, el paisaje se transforma. El silencio solo es interrumpido por el trote rítmico de los caballos, pues el principal medio de transporte es el bugui, un carro guiado por su fuerza. Allí, la vida se rige por la autosuficiencia rural. La cría de ganado, que incluye vacas, cerdos y gallinas, y el cultivo de cereales, son la base de su economía. De esta labor diaria nacen los productos que el visitante puede disfrutar: pan recién horneado, lácteos, huevos y conservas elaboradas de forma artesanal.

Lo que más sorprende es la convivencia de esta sencillez con una impresionante capacidad técnica. La colonia alberga un avanzado polo metalúrgico, donde la electricidad es generada por grupo electrógeno y utilizada exclusivamente para el trabajo. Desde sus talleres, se fabrican con precisión elementos como silos, carros, galpones, comederos y mixers que se distribuyen a todo el país, demostrando una habilidad que es a la vez tradicional y sofisticada. No obstante, es fundamental recordar que la tecnología se limita al ámbito laboral, pues la comunidad prescinde de redes de luz en su vida cotidiana.

La experiencia turística alcanza su punto culminante en la mesa familiar. Compartir la comida casera tradicional es un privilegio que permite degustar sabores auténticos, con un foco en la gastronomía típica alemana. Los varenikes, junto con los quesos artesanales y una variedad de dulces, son un deleite que conecta al viajero con su herencia cultural.

Los recorridos guiados, imprescindibles para explorar la comunidad, son una ventana a sus oficios. Con la indispensable compañía de un guía local, el visitante tiene acceso a la quesería, la carpintería y el sector metalúrgico. El paseo incluye paradas en el almacén de ramos generales, la ferretería y el corralón, mostrando el corazón de su comercio. La visita a la iglesia, por su carácter sagrado, sólo se realiza con el acompañamiento del guía. Además, la zapatería artesanal ofrece una oportunidad para adquirir calzados y recuerdos de cuero, hechos con la paciencia de antaño.

Para emprender esta singular travesía, la planificación es clave. La Colonia recibe visitas de lunes a sábado. Es crucial señalar que los domingos no se recibe a turistas, ya que es un día sagrado reservado al culto y la vida comunitaria.

La Colonia Menonita no es solo un destino, es una invitación a la reflexión y al asombro, un testimonio vivo de que la tradición y la fe pueden forjar un mundo pleno y productivo en el corazón de La Pampa.

Para garantizar una experiencia organizada y respetuosa, es imprescindible reservar previamente el recorrido contactando a las guías habilitadas: Ana Lía Di Meo: Guía de sitio autorizada a Colonia Menonita y Salinas. Ofrece excursiones a la laguna y circuitos urbanos de Guatraché y Colonia Santa Teresa al mail: [email protected] y/o con Estela Campo,Guía de sitio autorizada en Colonia Menonita y Salinas, especializada en excursiones interpretativas. Mail: [email protected]



