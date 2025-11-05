Alerta epidemiológica por un fuerte brote de tos convulsa

En la provincia de Buenos Aires, se confirmaron 181 casos de la enfermedad y se registraron cinco fallecimientos. Las autoridades sanitarias destacaron que la cobertura de vacunación está por debajo del nivel esperado.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires emitió una alerta epidemiológica debido a un aumento preocupante en los casos de tos convulsa. Según el último Boletín Epidemiológico, se confirmaron 181 casos de la enfermedad y se registraron cinco fallecimientos. Además, se notificaron 783 casos sospechosos hasta el 29 de octubre, de los cuales 164 aún continúan bajo investigación. Las autoridades sanitarias destacaron que la cobertura de vacunación está por debajo del nivel esperado.

En relación a las muertes, se informó que todas correspondían a bebés de entre un mes y dos años. Se especificó que cuatro de los cinco pacientes estaban en edad de recibir la vacuna pero no contaban con ninguna dosis registrada. El quinto caso, un recién nacido, no disponía de inmunidad específica debido a que su madre no había sido vacunada durante el embarazo, etapa crucial para proteger a los lactantes.

La tos convulsa, también conocida como coqueluche o pertussis, es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria *Bordetella pertussis*. De alta contagiosidad, esta afección impacta principalmente en lactantes y niños menores de un año. Los cuadros más severos suelen presentarse en aquellos que no han recibido la inmunización necesaria. En los pacientes pediátricos no vacunados, los síntomas clínicos típicos son frecuentes y más graves.

Las complicaciones más serias afectan especialmente a los bebés menores de seis meses, quienes pueden desarrollar bronconeumonía, convulsiones, encefalopatía aguda e incluso daño cerebral irreversible. En tanto, adolescentes y adultos que han adquirido inmunidad mediante vacunas o infecciones previas suelen manifestar síntomas leves o una característica tos paroxística prolongada. Las autoridades instaron a reforzar las estrategias de vacunación para prevenir nuevos contagios y evitar consecuencias graves.