4 de Noviembre de 2025 16:10hs

El juez Diego Slupsky dictó el procesamiento con prisión preventiva para Leandro García Gómez, exnovio de la cantante Lourdes Fernández, conocida por su paso por el grupo Bandana. La decisión judicial incluye acusaciones por lesiones, violencia de género y privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos. Además, se estableció un embargo de 15 millones de pesos sobre sus bienes personales, otorgándole un plazo de 72 horas para informar sobre activos disponibles para garantizar la medida, bajo advertencia de ser inhibido en caso de no cumplir.

La resolución tomó en cuenta el riesgo de fuga del acusado, fundamentado en sus antecedentes penales. El magistrado recordó una condena previa que García Gómez recibió en abril de 2022, cuando fue sentenciado a tres años de prisión por amenazas coactivas. En esta oportunidad, destacó la gravedad de los hechos investigados, así como la situación de vulnerabilidad de la víctima, avalada por informes periciales que evidencian los efectos del entorno violento al que habría sido sometida.

Entre las imputaciones al acusado figuran cargos como lesiones leves calificadas por su relación con la víctima y por mediar violencia de género, sumados a privación ilegal de la libertad agravada y varios episodios de amenazas coactivas. El fallo subraya que estos actos no son aislados, sino parte de un patrón sostenido de abuso prolongado en la relación, caracterizado por agresiones físicas y psicológicas destinadas a perpetuar el control emocional sobre Fernández.

Finalmente, el juez señaló que las pruebas permiten concluir que Leandro García Gómez recurrió reiteradamente a la intimidación contra la víctima y su entorno cercano, con el objetivo de consolidar un clima de sometimiento y temor. Estos actos incluyeron restricciones a la libertad ambulatoria y amenazas destinadas a evitar cualquier alejamiento o ruptura del vínculo, reforzando así el contexto de violencia prolongada y sistemática que padeció Lourdes Fernández.

