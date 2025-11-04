Presupuesto 2026: el oficialismo logró dictamen de mayoría para debatirlo en Extraordinarias

El oficialismo consiguió el respaldo del PRO, la UCR, los movimientos libertarios radicales y partidos provinciales de Misiones y San Juan. UxP y Encuentro Federal aprobaron sendos dictámenes de minoría, y el Frente de Izquierda promovió un dictamen de rechazo.

El proyecto de Presupuesto 2026 logró el dictamen de mayoría en el plenario de la Comisión, con la intención de ser debatido en sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre, tras la nueva conformación del Congreso. El oficialismo consiguió el respaldo del PRO, la UCR, los movimientos libertarios radicales y partidos provinciales de Misiones y San Juan. Mientras tanto, Unión por la Patria (UxP) presentó su propio dictamen de minoría, al igual que Encuentro Federal, que lo hizo junto a Democracia para Siempre y el MID. Además, el Frente de Izquierda promovió un dictamen de rechazo liderado por Christian Castillo.

El enfoque principal del presupuesto es alcanzar un equilibrio fiscal, uno de los pilares de la gestión que impulsa La Libertad Avanza. Entre los números destacados se proyecta una inflación del 10,1% para 2026, un crecimiento del 5% del PBI y un tipo de cambio oficial estimado en $1423. Las partidas principales asignan 4,8 billones de pesos a universidades nacionales e incluyen ajustes con aumentos reales del 5% para jubilaciones, 17% para Salud, 8% para Educación y 5% para pensiones por discapacidad. En conjunto, educación, salud y jubilaciones abarcan el 85% del gasto previsto.

La propuesta contó con la defensa de los legisladores salteños Julio Moreno Ovalle y Carlos Zapata durante el debate en comisión. Según Moreno Ovalle, el presupuesto "representa un equilibrio fiscal sostenido y constituye el plan del Gobierno". Este apoyo fue clave para reforzar la postura del oficialismo en busca del consenso necesario para avanzar con el tratamiento parlamentario del proyecto.

Por otro lado, el dictamen de Encuentro Federal fue firmado por Ignacio García Aresca y Oscar Agost Carreño, quien reemplazó a Nicolás Massot. También lo apoyaron Pablo Juliano y Mariela Coletta, en representación de Democracia para Siempre, mientras que Oscar Zago y Eduardo Falcone rubricaron la propuesta desde el MID. En contraste, el Frente de Izquierda reafirmó su oposición con un dictamen que rechaza los lineamientos del presupuesto presentado.