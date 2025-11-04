Murió Dick Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos

Figura clave del ala conservadora, Cheney fue considerado una de las personalidades más influyentes en la administración Bush y uno de los principales arquitectos de la guerra en Irak.

4 de Noviembre de 2025 14:28hs

Dick Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos durante los gobiernos de George W. Bush entre 2001 y 2009, falleció a los 84 años debido a complicaciones relacionadas con una neumonía y problemas cardíacos. Su familia comunicó este martes la noticia a través de un mensaje oficial, destacando su legado como servidor público y su amor por el país.

Figura clave del ala conservadora, Cheney fue considerado una de las personalidades más influyentes en la administración Bush y uno de los principales arquitectos de la guerra en Irak. Nacido el 30 de enero de 1941 en Lincoln, Nebraska, desarrolló una carrera política que abarcó más de cuatro décadas. Desde sus inicios como congresista por Wyoming hasta ocupar el cargo de secretario de Defensa bajo el mandato de George H. W. Bush, su trayectoria estuvo marcada por decisiones controvertidas y el fortalecimiento del papel del vicepresidente durante su paso por la Casa Blanca.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Cheney asumió un rol central en la respuesta del gobierno desde ubicaciones secretas, con el fin de garantizar el liderazgo nacional en momentos de crisis. Fue un defensor acérrimo de las políticas de vigilancia y los métodos de detención e interrogatorio aplicados tras el ataque a las Torres Gemelas. Sin embargo, su influencia política se redujo en el segundo mandato de Bush debido a diversos cambios legales y políticos. A pesar de ello, mantuvo presencia en el Partido Republicano y posteriormente se convirtió en crítico frecuente de Donald Trump.

En años recientes, apoyó activamente a su hija Liz Cheney en su oposición al expresidente Trump, calificándolo como una gran amenaza a la democracia estadounidense. Además, en 2024 sorprendió al anunciar que votaría por la demócrata Kamala Harris para proteger la Constitución. Cheney, quien enfrentó cinco infartos entre 1978 y 2010, consideraba que vivía en tiempo "prestado". Incluso llegó a desconectar la función inalámbrica de su desfibrilador por temor a ciberataques. Su partida deja un legado complejo y un ejemplo marcado por convicciones firmes y decisiones polémicas.