Martes bursátil con leve caída, tras una semana de euforia: ”Lo veo como una sola recuperación”

Para el especialista en Finanzas Diego Carrizo, en los últimos días "Tuvimos una semana bursátil soñada. Fue la sobrerreacción de un mercado que venía expectante por el resultado electoral."La suba del MerVal en pesos fue muy vertical. Lo de hoy lo veo como una caída del mercado, porque cuando más vertical es la suba, es probable que más vertical sea la caída", reflexionó. Y celebró que la baja del Riesgo País habilita al Gobierno a seguir endeudándose en el exterior.

4 de Noviembre de 2025 17:55hs

Escuchar