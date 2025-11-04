Los restos del remisero Palacio presentaban un orificio de bala en el cráneo

Este hallazgo permite esclarecer el presunto modus operandi de Pablo Laurta, quien permanece detenido con prisión preventiva bajo la acusación de haber asesinado a Palacio en Entre Ríos, antes de trasladarse a Córdoba, donde cometió un doble femicidio contra la madre y la abuela de su hijo.

4 de Noviembre de 2025 15:57hs

Las pericias realizadas al cuerpo del remisero Martín Sebastián Palacio revelaron un dato crucial para el avance de la investigación: un orificio en el cráneo que corresponde a un disparo con arma de fuego. Este hallazgo permite esclarecer el presunto modus operandi de Pablo Laurta, quien permanece detenido con prisión preventiva bajo la acusación de haber asesinado a Palacio en Entre Ríos, antes de trasladarse a Córdoba, donde cometió un doble femicidio.

Especialistas de la morgue de Paraná analizaron los restos encontrados hace una semana en las cercanías de la ruta 15, en dirección a Sauce Sur, obteniendo resultados determinantes para reconstruir los eventos. Entre las evidencias, identificaron un impacto balístico en el cráneo fragmentado del remisero. Según los investigadores, Laurta habría disparado a su víctima, procediendo luego a descuartizar el cuerpo y dispersar los restos en varias zonas de Entre Ríos, antes de huir hacia Córdoba.

Por otro lado, la campera que Palacio vestía al salir de la terminal de Concordia fue hallada con grandes cantidades de sangre en un camino vecinal ubicado en el departamento Rosario del Tala. Este elemento constituye otra pieza clave en la construcción del caso contra el acusado.

La situación judicial de Laurta se complica aún más tras el reciente pronunciamiento de la Fiscalía de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno en Córdoba. Además del crimen en Entre Ríos, enfrenta cargos por homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género contra Luna Giardina, y homicidio agravado por alevosía y violencia de género por la muerte de Mariel Zamudio. La justicia profundiza las investigaciones para esclarecer los hechos y ajustar las imputaciones correspondientes.

