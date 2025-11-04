Junín de los Andes y una exitosa Fiesta Nacional de la Trucha 2025

"Celebramos una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Trucha. Una fiesta tradicional que refleja la identidad, la pasión y el espíritu de nuestra provincia. Es mucho más que un evento: es un encuentro que promueve el turismo, la cultura, el deporte y el cuidado de nuestros recursos naturales. Atrae a pescadores, familias y visitantes de todo el país y del mundo que disfrutan del paisaje, la gastronomía y la calidez de Junín de los Andes. Desde el Ministerio reconocemos y acompañamos esta celebración que impulsa el desarrollo local y consolida a nuestra provincia como destino de naturaleza, deporte y experiencias únicas" dijo Gustavo Fernández Capiet, Ministro de Turismo de Neuquén.

4 de Noviembre de 2025 14:11hs

Por Ricardo Seronero

Durante el último fin de semana, pescadores y familias de todo el país disfrutaron de jornadas inolvidables a orillas del río Chimehuín: competencia, talleres, charlas, gastronomía y ese espíritu patagónico que hicieron muy única a esta celebración de la pesca de la trucha en la provincia patagónica.

Hubo muchas actividades, por ejemplo la feria alrededor de la plaza San Martín, y los emprendedores de Junín Produce Sustentable, que junto a la Subsecretaría de Producción exhibieron productos locales, gastronomía y artículos vinculados a la pesca.También el Centro Tradicionalista Huiliches se llenó de pañuelos al viento, donde el folclore marcó el ritmo de la fiesta y Los Tekis hicieron vibrar a todo el mundo. Pero el instante más emotivo llegó con Marité Berbel, quien cantó sus clásicos y cerró su presentación con el Himno de Neuquén a capela, provocando una ovación interminable. Paralelamente, se realizó la muestra “La historia de la pesca en Junín de los Andes”.

La pasión por la pesca

El paisaje acompañó con un sol fuerte, brisa justa y aguas cristalinas. Mientras algunas personas participan de talleres de atado de moscas, otros le ganaban al río: 28 equipos compitieron en el torneo, 15 en modalidad flotada y 13 en vadeo.

“La convocatoria superó nuestras expectativas”, contó Oscar Desio, guía local. “Queríamos que más gente probara la experiencia, bajamos el precio y fue un éxito”.



Carlos García de Las Grutas recibiría el premio a la mayor captura de una trucha de 68 centímetros. El primer premio en fly cast embarcado fue para Rolando “Cachím” Roa y Emiliano Escamilla, íconos del río, mientras que los hermanos Héctor Damián y René Herrera ganaron en spinning embarcado. En vadeo, los vencedores fueron Pablo y Hernán Castro en fly cast, y Lautaro y Nahum Guell en spinning.

Una inauguración con mucho sentimiento

El viernes 31, el río Chimehuin fue el escenario del tradicional corte de cinta y la bajada de embarcaciones, con guías saludando desde la corriente. El momento más conmovedor fue el homenaje a Celso Gallardo, guía reconocido y querido, fallecido en junio. Su familia descubrió una placa en su honor, mientras el silencio del público se fundía con el sonido del agua, en una despedida tan sencilla como profunda.

El Gobernador de la Provincia, Rolando Figueroa envió su apoyo a través de este mensaje: “Este encuentro pone en valor los atributos únicos de la naturaleza neuquina y de la pesca deportiva y fortalece el entramado turístico y la identidad cultural de la región”

El presidente de NeuquenTur, Sergio Sciacchitano, señaló: “Quiero agradecer al municipio de Junín que hizo un esfuerzo enorme para poder llevar adelante esta Fiesta Nacional en la provincia de Neuquén”.

Además, destacó el trabajo que viene realizando el gobierno de la provincia en infraestructura: “Que hoy podamos abrir la temporada de pesca y de verano es gracias al trabajo que realiza la provincia en cada una de sus 7 regiones. Venimos trabajando para poder pensar en el Neuquén que viene, el del desarrollo turístico, por eso estamos realizando obras históricas en toda la provincia para poder estar cada vez más conectados”.

El Intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño, declaró: “Esta fiesta es un reconocimiento a nuestros pioneros y guías de pesca que hicieron de la pesca con mosca una tradición y una escuela de Junín ante el mundo”.

Además, Florencia Rocha, la Secretaria de Turismo de Junín invitó a disfrutar del evento “Estábamos esperando con ansias el comienzo de esta fiesta. Quiero agradecer a cada prestador y a cada sector que ha estado trabajando para que esta fiesta sea la mejor posible”.



En resumen, para Junín de los Andes, la pesca no es solo economía o turismo: es cultura, respeto por la naturaleza y una forma de transmitir valores. Y mientras el río siga corriendo, el pueblo seguirá lanzando líneas, soñando con la próxima captura y celebrando su amor por el agua viva del Chimehuin.



¡Hasta el próximo encuentro con nuevas historias y más truchas por pescar!



Agradecemos datos y fotos al Ministerio de turismo de Neuquén.