Juicio por la muerte de Cecilia Strzyzowski: se conoció un audio de Marcela Acuña mandando a seguir a ella y a su hijo

4 de Noviembre de 2025 17:08hs

En el marco de la sexta jornada de audiencias por el juicio del femicidio de Cecilia Strzyzowski, salió a la luz un audio comprometedor de Marcela Acuña, suegra de la víctima. En él, Acuña solicita a un colaborador supervisar los movimientos en la casa de Cecilia para determinar si mentía o si su hijo, César Sena, estaba involucrado. Este mensaje, grabado meses antes del crimen, expone la desconfianza de la mujer tanto hacia su nuera como hacia su propio hijo.

El archivo de audio, extraído del teléfono de los imputados durante peritajes judiciales, forma parte de la causa, aunque no fue aceptado como prueba en el juicio por decisión de la jueza técnica Dolly Fernández. En la causa, César Sena está acusado como autor principal del femicidio, mientras que Marcela Acuña y Emerenciano Sena son señalados como partícipes primarios. Además, otras cuatro personas enfrentan cargos como encubridores.

Grabado en abril de 2023, el audio deja entrever las tensas relaciones familiares previas al crimen. En el mensaje, Acuña indica su preocupación por verificar las salidas y actividades de Cecilia durante una siesta y expresa sus dudas sobre las justificaciones dadas por la joven y César. Según se indicó en audiencias preliminares, esta práctica de vigilancia ya había sido mencionada como parte del contexto conflictivo entre las partes.

Previo al hecho, Cecilia trabajaba en el centro de salud del Barrio Emerenciano, gestionado por los Sena, pero dejó el puesto tras pocos días. En el mensaje enviado a un colaborador, Acuña detalla horarios y pide que se controle si César frecuentaba la casa de Cecilia durante su ausencia. Este intercambio refuerza las versiones sobre un seguimiento constante, elemento que se ha discutido extensamente en el marco del proceso judicial contra los imputados.