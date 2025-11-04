El Gobierno anunció aumentos en el Garrahan que implican una suba el 35 al 40% en los sueldos

El Gobierno anunció un aumento de aproximadamente el 60% en la asignación básica destinada a los trabajadores del Hospital Garrahan. Beneficiará a empleados de planta, contratados bajo el régimen de empleo público, becarios y residentes que perciben la Beca Institución.

Tras virtualmente congelar los sueldos del Hospital Garrahan durante casi dos años, el Gobierno anunció un aumento de aproximadamente el 60% en la asignación básica destinada a los trabajadores del Hospital Garrahan. La añagaza permite anunciar un aumento superior al real, que en los sueldos será del orden del 35 al 40%. Este incremento beneficiará a empleados de planta, contratados bajo el régimen de empleo público, becarios y residentes que perciben la Beca Institución, según fue informado en un comunicado oficial.

En el texto difundido a través de las redes sociales del centro pediátrico, se destacó que desde el 10 de diciembre de 2023, con la llegada de la nueva gestión nacional, el hospital ha iniciado una etapa de reordenamiento, enfocada en la transparencia, eficiencia y organización. Además, se subrayó la implementación de un bono mensual fijo de $350.000 para personal no asistencial y de $450.000 para personal asistencial, financiado con recursos propios sin comprometer la estabilidad económica de la institución.

El comunicado también informó que en los próximos días el aumento retroactivo al mes de octubre será reflejado en los haberes del personal del hospital. Asimismo, se enfatizó que el Garrahan ya dispone de los fondos necesarios para adelantar los pagos correspondientes hasta recibir los recursos del Gobierno Nacional.

Cabe recordar que hace dos semanas los trabajadores del Hospital Garrahan llevaron a cabo una movilización y un paro convocado por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) junto a otros sectores del equipo de salud. La protesta se centró en el reclamo por la falta de aplicación de la Ley de Emergencia Pediátrica, situación que aún genera preocupación dentro de las instalaciones del centro médico.