Desmantelan a una banda que clonaba tarjetas de crédito y débito

Las autoridades detuvieron al líder del grupo y a dos mujeres integrantes del mismo. Estafaban a sus víctimas mediante la supuesta venta de paquetes turísticos a precios considerablemente bajos.

4 de Noviembre de 2025 14:36hs

Una banda dedicada a la clonación de tarjetas de crédito y débito fue desmantelada tras un operativo llevado a cabo por la Policía de la Ciudad en la localidad bonaerense de Ituzaingó. Como resultado, las autoridades detuvieron al líder del grupo y a dos mujeres integrantes del mismo. Según la investigación, los sospechosos estafaban a sus víctimas mediante la supuesta venta de paquetes turísticos a precios considerablemente bajos, utilizando tarjetas clonadas para realizar las operaciones.

La pesquisa, dirigida por la División de Investigaciones Tecnológicas Especiales, se había iniciado semanas atrás tras la denuncia de un hombre que detectó, en el resumen de su tarjeta, una compra no autorizada de pasajes a Brasil realizada a través del sitio Al Mundo. Este incidente permitió rastrear a los pasajeros beneficiados y cruzar datos con plataformas de viajes, registros migratorios y bancos, revelando una compleja red de fraude que utilizaba transferencias en billeteras virtuales para captar los pagos de los clientes.

Durante el operativo, las autoridades allanaron un domicilio que funcionaba como centro de operaciones y encontraron más de 300 tarjetas clonadas, incluyendo algunas en blanco, junto con equipos tecnológicos utilizados para replicar datos. Entre los elementos incautados se destacaron máquinas de grabado y copiado, dispositivos para imprimir hologramas falsos, una notebook, celulares y un revólver con su número de serie eliminado. Además, se hallaron 33 tarjetas ya impresas con nombres vinculados a los imputados, así como varias identificadas con datos ajenos.

En la investigación también se identificó al menos a siete personas que utilizaron este servicio fraudulento para viajar. La mayoría contactó a los estafadores mediante perfiles de WhatsApp; sin embargo, el vínculo con uno de los clientes permitió localizar el domicilio principal. De esta forma, fue posible detener a los responsables y desarticular una red que combinaba engaños comerciales con operaciones ilegales de clonación bancaria.