Con reservas casi a pleno, la final de Copa Argentina en Córdoba, tendrá un impacto económico de unos 3900 millones de pesos

4 de Noviembre de 2025 13:54hs

Por Ricardo Seronero

Córdoba se prepara para vivir una jornada histórica este miércoles 5 de noviembre, cuando se dispute la final de la Copa Argentina AXION energy entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza. El encuentro se desarrollará desde las 21:10 hs en el estadio de Instituto Atlético Central Córdoba y se espera la presencia de entre 15.000 y 20.000 hinchas provenientes de las distintas provincias.

La ciudad registra reservas hoteleras casi plenas, especialmente en los establecimientos categorizados, con niveles que alcanzan entre el 90% y 100%. Este evento no solo moviliza a los fanáticos del fútbol, sino que también genera un movimiento económico estimado en 3.955 millones de pesos, considerando un gasto promedio de algo más de 190 mil por asistente, en alojamiento, comidas y transporte.

Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, destacó: “Eventos como la final de la Copa Argentina son motores clave para nuestra economía turística. La llegada de visitantes de otras provincias fortalece a los hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios locales, y refuerza a Córdoba como destino estratégico para grandes acontecimientos”.

Vale destacar que -hasta el momento- no habrá venta de entradas en Córdoba, las mismas se venden exclusivamente en las ciudades de origen de cada equipo.

Por último, Capitani agregó: “Estos encuentros consolidan nuestra política de atracción de grandes eventos deportivos y culturales. Cada partido, concierto o festival que se realiza en Córdoba contribuye a generar empleo, potenciar al sector privado y mostrar nuestra infraestructura y capacidad organizativa a nivel nacional”.

Con este evento, Córdoba reafirma su posición como ciudad anfitriona de eventos de gran magnitud. Su ubicación estratégica en el centro del país, con fácil acceso por sus muy buenas rutas y conexión aérea con los principales aeropuertos del país, sumada a la combinación de pasión deportiva, infraestructura de primer nivel y servicios turísticos de calidad, asegura experiencias inolvidables para todos los visitantes.

La final

En el estreno del estadio Monumental Presidente Perón (Instituto de Córdoba) como sede del encuentro decisivo, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors protagonizarán una definición inédita desde las 21.10. La Lepra, que sorprendió a River, será el primer representante mendocino en disputar la instancia, mientras que el club de La Paternal, que accedió mediante cinco triunfos consecutivos, buscará sumarle su primera Copa nacional a un palmarés con logros locales e internacionales.

