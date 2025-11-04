Cómo los residuos orgánicos están cambiando la economía del agro argentino

Industrias Montecor impulsa un cambio de paradigma en la gestión de efluentes y descartes agroindustriales. Lo que antes era un pasivo ambiental hoy se convierte en energía, fertilidad y competitividad, posicionando al agro argentino en la vanguardia de la sustentabilidad y la innovación.

4 de Noviembre de 2025 13:45hs

Durante décadas, hablar de estiércol, purines o vinazas era sinónimo de problemas. Los productores agropecuarios debían lidiar con olores, napas contaminadas, costos de transporte y crecientes exigencias regulatorias. En muchos casos, los residuos orgánicos eran vistos como un pasivo inevitable: algo que había que “sacar de encima” para poder seguir produciendo.

Pero en los últimos años, esa mirada comenzó a cambiar. Lo que antes era un desecho hoy se reconoce como un recurso estratégico. Y en el centro de esta transformación se encuentra Gastón Borgiani, titular de Industrias Montecor, una empresa argentina que decidió desafiar la lógica tradicional y demostrar que los residuos pueden ser la clave de la competitividad futura.

Del costo al recurso: el nuevo paradigma

La gestión de residuos siempre fue un tema incómodo en el agro. Sin embargo, la combinación de nuevas tecnologías, regulaciones ambientales más estrictas y mercados internacionales cada vez más exigentes abrió un horizonte distinto.

Hoy, los residuos orgánicos pueden transformarse en:

* Biogás, que sustituye combustibles fósiles y reduce la huella de carbono.

* Biofertilizantes líquidos y sólidos, que reemplazan insumos minerales importados.

* Compost de alta calidad, que mejora la estructura y fertilidad de los suelos.

* Energía eléctrica y térmica, que aporta autonomía a los establecimientos.

Este cambio no es solo ambiental: es económico y estratégico. Lo que antes era un costo ahora se convierte en un recurso que genera ahorros, ingresos y reputación.

Casos concretos en el agro argentino

* Granjas porcinas: los purines, tradicionalmente un problema de olores y contaminación, hoy se canalizan hacia biodigestores que producen biogás y fertilizantes líquidos.

* Feedlots bovinos: la separación sólido-líquido permite obtener compost de alta calidad y, al mismo tiempo, reducir la carga contaminante de los efluentes.

* Agroindustrias: orujos de la vitivinicultura, vinazas de la caña de azúcar o descartes de la industria frutihortícola se transforman en energía limpia y bioinsumos.

Cada uno de estos ejemplos demuestra que la economía circular no es un concepto abstracto, sino una práctica concreta que ya está generando resultados medibles en el campo argentino.





Innovación y tecnología al servicio del productor

Montecor trabaja en el desarrollo de equipos y procesos que permiten a los productores dar este salto cualitativo. Desde sistemas de separación sólido-líquido hasta biodigestores inteligentes con sensores IoT, la empresa apuesta a una integración tecnológica que simplifique la gestión y maximice los beneficios.

“Queremos que cada productor vea en sus residuos una oportunidad. La tecnología está disponible, y lo que falta es dar el paso cultural hacia la valorización de lo que antes se desechaba”, sostiene Gastón Borgiani.

Argentina cuenta con una ventaja competitiva única: la abundancia de biomasa residual en todas sus regiones productivas. Desde la Pampa Húmeda hasta el NOA y el NEA, pasando por Cuyo y la Patagonia, existen corrientes de residuos que pueden convertirse en energía y fertilidad.

Además, el contexto internacional impulsa esta transición. La Unión Europea y otros mercados ya exigen certificaciones ambientales y reducciones de huella de carbono para acceder a beneficios comerciales. En este escenario, la bioeconomía circular no es solo una opción, sino una condición para competir.

Impacto social y comunitario

Más allá de los beneficios económicos y ambientales, la transformación de residuos en recursos tiene un impacto directo en la vida de las comunidades rurales. Menos olores, menos contaminación de napas y cursos de agua, más empleo local y más energía limpia son factores que fortalecen el vínculo entre productores y sociedad.

La historia de Montecor no es solo la de una empresa, sino la de un cambio cultural que atraviesa al agro argentino. Su visión combina innovación tecnológica, compromiso ambiental y cercanía con el productor.

Estos testimonios ofrecen un relato vivo y actual: cómo un problema histórico del agro se está convirtiendo en una oportunidad de negocio y en una ventaja competitiva para el país.