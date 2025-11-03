Vuelve ACDC después de 16 años

La banda australiana volverá a pisar suelo argentino, donde son locales desde hace décadas.

3 de Noviembre de 2025 15:08hs

La banda se presentará el 23 de marzo de 2026 en el Estadio River Plate, como parte del “Power Up Tour”

La propia banda confirmó la noticia en su cuenta de la red social Instagram, a traves del siguiente flyer.

La actual alineación está integrada por Angus Young (guitarra líder), Brian Johnson (voz), Stevie Young (guitarra rítmica), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo). Durante 2025, la gira pasó por estadios de Europa, Estados Unidos y Australia.

Las entradas estarán a la venta desde el 7 de noviembre a las 10:00, a través de All Access, y se espera una verdadera avalancha en la preventa.