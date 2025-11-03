Trabajadores de ATEPSA iniciaron su serie de paros en turnos nocturnos, en rechazo a la falta de cumplimiento paritario

La escalada en las protestas repercute directamente en la logística y transporte de productos agrícolas, industriales y farmacéuticos a través de los principales aeropuertos del país.

3 de Noviembre de 2025 14:31hs

La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) ha iniciado una serie de paros que se extenderán hasta el 30 de noviembre, en reclamo de incumplimientos en el acuerdo paritario vigente. Las medidas de fuerza, que se desarrollarán en turnos nocturnos de ocho horas (de 22 a 6), afectarán exclusivamente operaciones de carga aérea, sin impacto previsto en vuelos de pasajeros. Las jornadas programadas incluyen los días 6, 9, 14, 18, 21, 24, 27 y 30 del mes.

Desde la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), autoridad estatal del sector, calificaron la acción sindical como "ilegítima" y refutaron los argumentos esgrimidos por ATEPSA, asegurando que el convenio paritario se encuentra vigente hasta diciembre y que no existen atrasos salariales. No obstante, el gremio sostiene su postura y acusa a la empresa de incumplir con los compromisos establecidos, intensificando las tensiones en un conflicto que se viene arrastrando hace meses.

En este contexto de crecientes diferencias laborales dentro del sector aeronáutico, ATEPSA también resolvió interrumpir desde este lunes la capacitación del personal y suspender tareas clave relacionadas con el mantenimiento técnico de los sistemas de navegación aérea. Según denuncia el sindicato, la conducción de EANA mantiene una postura "intransigente" que dificulta alcanzar acuerdos, aunque la empresa asegura que existe voluntad de diálogo y considera injustificadas las medidas.

La escalada en las protestas repercute directamente en la logística y transporte de productos agrícolas, industriales y farmacéuticos a través de los principales aeropuertos del país. Aunque el traslado aéreo de pasajeros no se verá afectado, las interrupciones establecidas por ATEPSA aumentarán costos y generarán demoras en las operaciones habituales de las compañías que dependen del comercio aéreo para abastecimiento y distribución.